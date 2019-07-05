منوعات

تحديثات مُرتقبة لـ "واتساب".. ما هي؟

05/07/2019

تحديثات مُرتقبة لـ "واتساب".. ما هي؟

يُخطّط تطبيق "واتساب" لإطلاق تحديثات مثيرة يمكن أن تغير تجربة استخدام تطبيق المراسلة الأشهر عالميًا للأفضل.

وكشف موقع "ذي صن" البريطاني عن بعض أهم الميزات المتوقع طرحها في تطبيق "واتساب" قريبًا، ومنها:

- مشاركة الحالة أو القصص اليومية في "واتساب" على  "فيسبوك"

اذ يمكن لمستخدمي "واتساب"  مشاركة تحديثات الحالة على تطبيق المراسلة مع قصص "فيسبوك، بكبسة زر واحدة.

ومن المتوقع طرح الميزة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

- ميزة البصمة

ستساعد هذه الميزة القادمة على إضافة المزيد من الأمان إلى تطبيق "واتساب"، وستكون متاحة على "أندرويد" أولًا، اذ يمكن تفعيلها من خلال إعدادات الخصوصية.

ومن المتوقع إضافة ميزة التعرف على الوجوه في مرحلة ما إلى تطبيق المراسلة.

- ترتيب الاتصالات

تتيح الميزة الجديدة إمكانية ترتيب محادثات "واتساب" حسب تفضيل المستخدمين، ما يضمن تجنب فقدان بعض الرسائل.

وتعمل الميزة تلقائيًا حيث يكتشف التطبيق من تتفاعل معه أكثر من غيره.

- وضعية الظلام

من المتوقع أن تعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقنين استهلاك البطارية. وتتضمن الميزة تفعيل الخلفية السوداء في "واتساب".

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