رياضة

باريس سان جرمان يضم هيرارا ولامبرد مدربًا لتشلسي

05/07/2019

باريس سان جرمان يضم هيرارا ولامبرد مدربًا لتشلسي

أعلن تشلسي الإنجليزي عن تعيين لاعب وسطه السابق فرانك لامبرد مديرًا فنيًا للبلوز، لمدة ثلاث سنوات خلفًا للإيطالي ماورتسيو ساري المغادر إلى يوفنتوس الإيطالي في حزيران الماضي.

باريس سان جرمان يضم الإسباني اندري هيرارا من مان يونايتيد
من جهته، أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم التعاقد مع الإسباني اندري هيرارا، قادمًا من مانشستر يونايتيد الإنجليزي، دون أن يكشف نادي العاصمة الفرنسية عن قيمة الصفقة الثانية التي أبرمها بطل الدوري، بعدما ضم الأرجنتيني بوبلو سرابيا من إشبيلية.

اريان روبن يعلن اعتزاله كرة القدم
بدوره، وضع النجم الهولندي الطائر أريان روبن حدًا لمسيرته في ملاعب كرة القدم، بعدما أعلن اعتزاله في عمر الخامسة والثلاثين إثر قضائه عشرة مواسم مع بايرن ميونخ الألماني توّجها بالألقاب المحلية ووالقارية.
وكان الجناح الطائر قد برز مع تشلسي الإنجليزي قبل أن يغادر إلى ريال مدريد، لتكون محطته الأخيرة مع النادي البفاري، حيث أحرز لقب الدوري سبع مواسم متتالية.

بوفون يعود إلى يوفنتوس
الى ذلك، عاد الحارس الإيطالي المخضرم جالويجي بوفون 41 عامًا إلى السيدة العجوز ليكون حارسًا احتياطيًا لموسم واحد، بعدما اجتاز الفحص الطبي.
وكان بوفون الذي أحرز كأس العالم مع المنتخب الإيطالي قد غادر مطلع الموسم المنتخي لباريس سان جرمان الفرنسي، حيث توج معه بلقب الدوري المحلي.

وليان يغيب عن نهائي كوبا أمريكا
وفي سياق آخر، سيغيب مهاجم المنتخب البرازيلي وتشلسي الإنجليزي وليان عن المباراة النهائية لمنتخب بلاده بمواجهة البيرو في نهائي كوبا أمريكا الأحد بسبب تعرضه لإصابة.

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