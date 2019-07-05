05/07/2019

العهد يعلن انتهاء تعاقده مع المغربي والتضامن يبقي على السنيغالي ديوب

أعلن نادي العهد بطل الدوري اللبناني لكرة القدم انتهاء عقد مهاجمه اللبناني المخضرم أكرم المغربي مطلع تموز الجاري، متمنيًا التوفيق للمهاجم الذي انضم مطلع الموسم المنصرم للأصفر وأحرز معه لقبي الدوري والكأس.

ولم تحدد بعد وجهة المغربي فهل سيعود إلى طرابلس أم غيره من الأندية خاصة أن مهاجم المنتخب الوطني يملك عددًا من العروض.

جمال الحاج يطالب بمنح فرصة اللاعب لنجليه وإلا سيغادران النجمة

من جهته، لم يتوصل الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء بين رئيس نادي النجمة أسعد الصقال والمدير الفني التونسي للفريق النبيذي طارق جارايا مع والد اللاعبين يوسف وعلي الحاج لنتائج حاسمة فقد طالب الحاج باستغناء نجله الأكبر يوسف في حال أراد النادي إعارته وعدم إشراكه مع الفريق في الموسم المقبل.

وبشأن الموهوب علي الحاج الذي ينتهي عقده في حزيران 2020 لم تتوصل المفاوضات لتمديد عقده، بعدما طالب والده بمنحه الفرصة ليكون لاعبًا مشاركًا مع الفريق لا أن يجلس مطولاً على مقاعد الاحتياط ما سيدفعه لعدم تجديد عقده والمغادرة الصيف المقبل.

التضامن صور يطلق تحضيراته الأسبوع المقبل

من جانبها، قررت الهيئة الإدارية لنادي التضامن صور وبالتشاور مع المدير الفني محمد زهير دعوة لاعبي الفريق الأول وبعض لاعبي فريق الشباب للانخراط في تدريبات الفريق التي ستنطلق الإثنين المقبل، تحضيرًا لكأس التحدي الذي سيخوضها الفريق الجنوبي ابتداءً من التاسع عشر من تموز.

وحسم سفير الجنوب أمر بقاء مدافعه السنيغالي داوودا ديوب لموسم إضافي، فيما ستعمل الإدارة على ضم ثنائي أجنبي جديد بديلًا للغانيان كوفي يوبوا واستيفان سارفو.

ديفد ناكد مشرفًا فنيًا للبقاع الرياضي

الى ذلك، سيشارك لاعبين من أكاديمية ديفد ناكد مع فريق البقاع الرياضي في دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل، بعدما عين ناكد مشرفًا فنيًا للفريق الذي هبط للدرجة الثانية اثر اجتماع عقد بين الأخير ورئيس نادي البقاع أحمد الموسوي.

وسيخوض البقاع المنافسات بفريق من الشباب والصف الثاني بعدما تخلى الفريق عن غالبية لاعبيه المميزين لعدد من أندية الدرجة الأولى.

النجمة والأنصار وجهًا لوجه في 24 تموز

وكان الإتحاد اللبناني لكرة القدم أعلن عن مواعيد مباريات الدوري الأول لبطولة كأس النخبة التنشيطية والتي ستنطلق في العشرين من تموز الجاري، حيث سيواجه العهد شباب الساحل عند الخامسة عصرًا على ملعب بحمدون البلدي، فيما يخوض الأنصار مباراته الأولى بمواجهة الأخاء في نفس التوقيت على ملعب جونية البلدي.

ويقابل الأنصار بقيادة نجمه الجديد حسن معتوق غريمه النجمة عند الخامسة عصر الأربعاء في الرابع والعشرين من تموز على ملعب جونية البلدي، فيما يلتقي العهد الشباب الغازية على ملعب بحمدون.

المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لبطولة غرب آسيا

هذا، ويواصل الجهاز الفني للمنتخب اللبناني لكرة القدم اختباراته التجربية للاعبين، الذين استدعوا لتدريبات المنتخب الوطني الاثنين والثلاثاء المقبلين على ملعب بيروت البلدي بقيادة الروماني ليفيو جوبيتاريو بتركيز أكبر للوقوف على حالة اللاعبين واختيار التشكيلة التي ستغادر إلى العراق في السادس والعشرين من تموز الجاري، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق في الثلاثين منه في مدينة كربلاء وأربيل.

وقد أوقعت القرعة المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات العراق المضيف وسورية وفلسطين واليمن.

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