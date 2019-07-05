رياضة

الأنصار يقدم المعتوق وقائد المنتخب يعد بحصد الألقاب

05/07/2019

الأنصار يقدم المعتوق وقائد المنتخب يعد بحصد الألقاب

قدم نادي الأنصار وسط أجواء إحتفالية مميزة لاعبه الجديد وقائد المنتخب الوطني حسن معتوق على ملعبه على طريق المطار، بحضور عدد كبير من رجال الإعلام وحشد من جمهور الفريق الأخضر الذي بارك خطوة رئيس النادي نبيل بدر بإبرام صفقة تعتبر الأكبر في تاريخ الدوري اللبناني.
وأكد معتوق الذي سيرتدي الرقم 7 سعادته للتواجده في الأنصار، مشيرًا في تصريحات صحافية إلى سعيه لتحقيق الألقاب والبطولات.
ولفت إلى أنه سيلعب بإخلاص للأخضر وسيقدم كل ما لديه لإعادة الأنصار إلى منصات التتويج.
فيما اعتبر رئيس النادي نبيل بدر الذي غاب وأعضاء إدارته عن حفل تقديم المعتوق، أن فريقه مطالب دائمًا بتحقيق الألقاب لزعامته لكرة القدم اللبنانية.

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