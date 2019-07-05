05/07/2019

هنية يشكر الرئيس بري على موقفه الرافض لصفقة القرن

شكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اتصال هاتفي أمس على الموقف اللبناني الرسمي والحزبي والشعبي وخصوصًا موقفه الشخصي الرافض لصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومؤتمر البحرين التطبيعي الذي سعى إلى التفريط بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل حفنة من المال، بحسب ما افاد به ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي.

كما شكر هنية الرئيس بري على جهوده الكبيرة في إطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني، متمنيًا على دولته الدفع نحو تحقيق نتائج عملية للحوار وتشريع قوانين في مجلس النواب اللبناني تمنح الحقوق الإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ليتمكنوا من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم.

هنية شكر الرئيس بري في اتصاله على حرصه وجهده الطيّب في السعي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنجاز المصالحة، وأيضًا إطلاق هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، مؤكدًا حرص الحركة الدائم على الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام، واستعدادها المستمر للتجاوب مع أي مبادرة تسعى لتحقيق ذلك.

وختم رئيس حركة "حماس" اتصاله مع الرئيس برّي بتأكيده على تمسك حركته بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصًا حق العودة ورفضها القاطع لكل مشاريع التوطين والتهجير.

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