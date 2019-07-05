العالم

وزارة الأمن الإيرانية تنفي أية مفاوضات مع الولايات المتحدة

05/07/2019

وزارة الأمن الإيرانية تنفي أية مفاوضات مع الولايات المتحدة

نفت وزارة الأمن الإيرانية في بيان لها ما يتم تداوله من تصريحات كاذبة منسوبة لها حول المفاوضات مع امريكا نقلها البعض وقيل فيها أنه ستتم إجراء مفاوضات مع امريكا اذا ما سمح آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، محذرةً من نشر إشاعات ضد الثورة الإسلامية هدفها إثارة الفوضى وتشويش الرأي العام لصالح الأعداء.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحات خاطئة منسوبة لوزير الأمن الإيراني محمود علوي قيل أنه صرح بها خلال كلمة له في مراسم إحياء ذكرى الشهيد آية الله قاسمي سوادكوهي.

 

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