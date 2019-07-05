05/07/2019

أقوى زلزال منذ أعوام يضرب كاليفورنيا

تعرضت منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية لزلزال قوي أمس بلغ 6.4 درجات على مقياس ريختر. ووقع الزلزال قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 175 كيلومترا شمال شرق لوس أنجلس.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادئ في جنوب كاليفورنيا.

وقالت دائرة الإطفاء في مقاطعة كيرن إنها تلقت أكثر من 20 طلبًا للمساعدة في حوادث تراوحت بين الحرائق والطوارئ الطبية.

ونشر مغردون صورا وفيديوهات للدمار في مقاطعات جنوبي كاليفورنيا تظهر شوارع محفرة وخطوط غاز مقطوعة.

وهذا هو الزلزال الأقوى الذي تشهده كاليفورنيا منذ 1994، حين شهدت هزة أرضية بقوة 6.6.

وزلزال الخميس كان قريبًا من سطح الأرض (بعمق 8.7 كلم) وشعر به السكان من لاس فيغاس (نيفادا) شرقًا إلى حدود المكسيك جنوبًا، في منطقة يسكنها حوالي 20 مليون إنسان.

وكان مركز الهزة قرب قاعدة عسكرية للبحرية الأميركية تمتد على أرض صحراوية شاسعة يتم فيها اختبار صواريخ وقنابل. وأكدت مسؤولة في هذه القاعدة وقوع "أضرار كبيرة"، وأشارت إلى "حرائق وتسرّب مياه ومواد خطيرة"، من دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

بدوره، لفت رئيس فرقة الإنقاذ المحلية دافيد ويت إلى وقوع "إصابات طفيفة للغاية" بسبب كسر نوافذ أو وقوع أغراض أو رفوف في متاجر. لكنّه لم يتمكّن من إعطاء رقم محدد.

وأكدت عمدة ريدجيكرست بيغي بريدن لشبكة "سي أن أن" أنّ مستشفى المدينة جرى إخلاؤه في "تدبير احترازي".

وتابعت أن "الكهرباء متوفرة في أجزاء من المدينة دون أخرى"، مشيرة إلى انقطاع الغاز بسبب تضرر أنابيب نقل.

وجرى فتح مراكز استقبال مكيّفة في مباني عامة في ظل وصول درجة الحرارة إلى 37 مئوية.

واستمرت الهزة التي وقعت الساعة 10,33 (17,33 ت غ)، ثوانٍ عدة.

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