05/07/2019

"حماس": المقاومة الفلسطينية تزداد قوة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية مساء أمس الخميس أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المقاومة وتهديدها وتجفيف منابعها وملاحقة عناصرها لن تزيد المقاومة إلا إصرارًا على طريق الحق والتحرير.

وخلال الحفل الختامي لمخيمات "المجد الصيفية 2" والذي أقامته سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي-قال الحيّة إنّ المقاومة الفلسطينية تزداد قوة وصلابة وتمسكا بنهجها الذي تدعمه العقيدة الإسلامية ومسار التاريخ.

الحية لفت إلى أن المرحلة الحالية التي تعيشها القضية الفلسطينية تتطلب مزيدًا من الوحدة والقوة وتعزيز طريق مجابهة الاحتلال، وتوسيع دائرة الاشتباك مع العدو في كل الساحات وبكل الأدوات لتضييق الخناق عليه.

وأوضح الحية أن "مخيمات المجد 2" هي رد واضح من المقاومة الفلسطينية على كل العابثين والمطبعين والمهرولين نحو الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن المقاومة ماضية في مشروعها نحو فلسطين ولن تلتفت لأصوات المرتجفين.

الحية شدد على أن هذه المخيمات تحمل أكثر من رسالة، إذ تحمل أولاً ردًا واضحًا على مؤتمر المنامة الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتحمل ردا على تهديدات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال للمقاومة في غزة.

وفي هذا السياق، وجه الحية رسالة لنتنياهو قائلا إن "كنت تظن ان تهديداتك لفلسطين والمقاومة ستخفينا وترعبنا فهذا رد المقاومة، متقدمون نحو القدس ولم تزدنا تصريحاتك إلا قوة وعزيمة وإصراراً على الحق، وتمسكا بخيار المقاومة".

وكان نتنياهو قد هدد بشن عملية عسكرية في قطاع غزة في حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة في اتجاه مستوطنات غلاف غزة.





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