العالم

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني على خلفية احتجاز ناقلة النفط الايرانية

04/07/2019

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني على خلفية احتجاز ناقلة النفط الايرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي عن استدعاء السفير البريطاني في طهران الى مقر الخارجية وذلك عقب قيام سلاح البحر البريطاني على احتجاز غير قانوني لناقلة نفط ايرانية في منطقة مضيق جبل طارق.
وافادت الخارجية الايرانية في هذا الخصوص، انها ستنشر تفاصيل هذا الخبر لاحقاً.
وكانت ذكرت قناة "فرانس 24" التلفزيونية نقلاً عن "مصدر اسباني"، قوله ان احتجاز ناقلة النفط التي كانت قد أبحرت من إيران في مضيق جبل طارق، جاء تلبية لطلب امريكا من بريطانيا.

الى ذلك، اعلنت الحكومة المحلية في جبل طارق اليوم الخميس، ان "مسؤولي هذه المنطقة أقدموا بالتعاون مع سلاح البحر البريطاني على احتجاز ناقلة نفط ضخمة كانت محملة بالنفط الايراني متجهة الى سوريا".

من جانبه، صرّح المشرف على وزارة الخارجية الاسبانية "جوسب بورل"، ان ايقاف ناقلة النفط عقب انطلاقها من ايران، تم عقب تقديم طلب امريكي من بريطانيا في هذا الخصوص.

واكد بورل، الذي عيّن بديلاً عن فدريكا موغيريني مسؤولاً للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، ان مدريد تواصل تحقيقاتها حول عملية احتجاز هذه الناقلة وتداعياتها على السيادة الاسبانية.‎

 

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