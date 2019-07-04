اليمن

العميد سريع: استهداف منظومة "باتريوت" وتجمع كبير لقوات العدوان السعودي في مأرب

04/07/2019

العميد سريع: استهداف منظومة "باتريوت" وتجمع كبير لقوات العدوان السعودي في مأرب

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، ان سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة باتجاه أهداف عسكرية تابعة لقوات العدوان السعودي في محافظة مأرب أصابت أهدافها بدقة.

واشار العميد سريع الى ان سلاح الجو المسير استهدف منظومة الباتريوت التابعة لقوات العدوان في مأرب وجرت اصابتها اصابة مباشرة ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

كما قامت القوة الصاروخية باستهداف تجمع كبير لقوات العدوان السعودي بصاروخ بدر1-p، مؤكدا مقتل بعض قادة العدو وإصابة العشرات إصابات مختلفة.

واوضح العميد سريع ان العملية جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة ورصد مباشر لكل تحركات العدوان السعودي.‎

 

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