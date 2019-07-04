لبنان

الغريب من عين التينة: الامور في عهدة الرئيس بري

04/07/2019

الغريب من عين التينة: الامور في عهدة الرئيس بري


 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في حضور وزير المال علي حسن خليل.
وبعد اللقاء قال الغريب: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري الذي يثبت حقيقة في كل الاستحقاقات والمراحل الوطنية الصعبة انه ضمان كبير للسلم الاهلي في هذا البلد، ولمست منه أشدّ الحرص على الاستقرار في الجبل". وأضاف "لن ندخل في تفاصيل اللقاء انما سأقول كما قال احد العقلاء ان "الخطأ لا يصبح حقيقة بسبب تضاعف الانتشار ولا تصبح الحقيقة خطأ إن لم يرها أحد، تبقى الحقيقة كما هي ..".

وتابع القول: "دولة الرئيس مطلع على تفاصيل الامور ويعرف الحقيقة تماماً وهو مشكور على مساعيه لوأد الفتنة في الجبل الذي يعني لنا الكثير بشرط اساسي احقاق الحق وتسليم جميع المطلوبين. وكان لنا وجهة نظر هي بعهدة الرئيس نبيه بري ولن ادخل في التفاصيل كي لا تتعقد الامور".

ورداً على سؤال عمّا اذا كان قد تم التراجع عن مطلب تحويل ما حدث الى المجلس العدلي اجاب الغريب: "ابداً، على الاطلاق، إنما احتراماً ونزولاً عند مطلب المشايخ الدروز الاجلاء الذين نحترم ونجل وانسجاماً مع التقاليد المعروفية الاصيلة التي نشدد على حرصنا والتزامنا بها أكثر من أي وقت مضى تقرر دفن الشهيدين ولا علاقة للدفن من قريب أو بعيد بمسار الامور على الاطلاق وهو اجراء ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا".

وختم الغريب: "الامور في عهدة الرئيس نبيه بري".

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