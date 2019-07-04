العالم

تركيا تعتقل 79 شخصًا لانتمائهم إلى جماعة غولن

04/07/2019

تركيا تعتقل 79 شخصًا لانتمائهم إلى جماعة غولن

اعتقلت السلطات التركية 79 شخصا بينهم 14 عسكريا و6 شرطيين في 5 مدن، على خلفية انتمائهم لجماعة فتح الله غولن المُعارضة.

وألقت قوات الأمن في مدينة ماردين (جنوب شرق)، القبض على 6 من رجال الشرطة، كانوا قد فوصلوا سابقًا بدعوى الانتماء لمنظمة إرهابية.

وتضمّنت الاتهامات الموجهة للضباط الستة السابقين، الانتماء لجماعة "غولن" المدرجة على قوائم التنظيمات الإرهابية من قبل أنقرة.

وفي إسطنبول، أصدرت النيابة العامة قرارا باعتقال 47 آخرين، وتضمنت الاتهامات الموجهة إليهم تمويل منظمة إرهابية، في إشارة لجماعة غولن.

وفي مدينة يالوفا (غرب)، ألقت الشرطة القبض على اثنين من الضباط، و11 من ضباط الصف، بزعم التخابر لصالح منظمة إرهابية (في إشارة لغولن) باستخدام الهواتف العمومية والتخطيط لانقلاب داخل القوات المسلحة التركية.

وفي إزمير (غرب)، أصدر مكتب المدعي العام قرارات باعتقال 8 أشخاص بتهمة استخدام تطبيق "بايلوك".

وحظرت تركيا تطبيق "بايلوك" بعد محاولة الانقلاب، قائلة إن "أنصار غولن استخدموه في 15 تموز/يوليو 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصا".

كما ألقت الشرطة القبض على 7 آخرين في مدينة كوجالي (وسط)، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، والقرصنة الإلكترونية على مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي "توبيتاك".

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