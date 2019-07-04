04/07/2019

تفاصيل صفقة المعتوق و"الصدمة" النجماوية؟!

أحدث إعلان الانصار التعاقد مع النجم حسن معتوق صدمة نجماوية إدارية وجماهيرية، بعدما كان الأخضر قد أعلن قبل أسبوع إنسحابه من السباق للظفر بأفضل لاعب لبناني. ليعود النجمة ويدخل على خط التفاوض مع المعتوق، رغم إعلان رئيسه أسعد الصقال وصول المفاوضات الى طريق مسدود. لتتبدل الامور وينجح رئيس الأنصار نبيل بدر بخطف المعتوق بعرض جيد.

وبانتظار الأيام المقبلة لمعرفة مدى تأثير هذه الصفقة على عمق العلاقة بين إدارة الناديين، بعدما كانت إدارة النبيذي تعتبر أن المعتوق بحكم المجدد مع الفريق، سيما وأن إدارة العهد لم تقدم عرضًا جديًا للاعب، وبظل انسحاب الأنصار، ليعود الأخضر ويظفر بعد أيام بخدمات قائد المنتخب.

وكان نادي النجمة رد على انتزاع غريمه التقليدي نادي الانصار كابتنه حسن معتوق، بضم كابتن الانصار وقلب دفاعه معتز بالله الجنيدي الى صفوفه اليوم.

الأنصار يقدم معتوق

ومن المنتظر، أن يقدم الأنصار نجمه الجديد حسن معتوق لجمهوره ووسائل الإعلام عند الخامسة من عصر الخميس على ملعب النادي على طريق المطار قبل أن يخوض أفضل لاعبي الدوري حصته التدريبية الأولى مع الأخضر تحت إشراف السوري نزار محروس.

وكان معتوق 32 عامًا وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع الأخضر مقابل 900000 دولار يدفع 150000 مطلع كل موسم و150000 على شكل رواتب، كما يحصل المعتوق على مبلغ 50000 دولار في حال نجاح الأنصار بالتتويج بلقب كأس الإتحاد الآسيوي، ومبلغ 225000 في حال فوز الأخضر بلقب الدوري أو الكأس. و50000 دولار اضافية بحال حصد الاخضر الثنائية.

ويخوض الأنصار أولى مبارياته الودية بمواجهة الشباب الغازية عصر السبت.

وسجل معتوق سبعة أهداف وصنع عشرة مع النجمة في الدوري الموسم المنقضي.

عباس حسن قريب من الصفاء

الى ذلك، اقترب نادي الصفاء من التعاقد مع الحارس المخضرم عباس حسن 33 عامًا، بعدما لم يجدد الحارس الدولي عقده مع النجمة الذي لعب معه لموسمين.

سمير دبوق يعلن فشل المفاوضات بين النجمة والساحل

من جانبه، أوضح رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق أن المفاوضات توقفت بين ناديه والنجمة، بعدما عرض الأخير لاعبين لا حاجة للفريق بهم وأن هناك لاعبين أساسيين واحتياطيين أفضل منهم.

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