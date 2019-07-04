04/07/2019

اتلتيكو مدريد يضم فلكس ويتخلى عن هيرنانديز

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضم الموهبة البرتغالية جواو فلكس قادمًا من بنفيكا في أغلى صفقة بتاريخ الروخي بلانكوس.

وأكد ثاني الليغا أن فلكس صاحب ال19 عامًا وقع على عقد لمدة سبعة مواسم وهو سيرتدي الرقم سبعة الذي كان يرتديه الفرنسي انطوان غريزمان.

وسيدفع اتلتيكو 138 مليون يورو للفريق البرتغالي ومتغيرات للاعب.

ليصبح فلكس رابع أغلى لاعب في العالم بعد اليرازيلي نيمار والفرنسي كليان إمبابي والبرازيلي فيليبي كوتينيو.

وتفوّق فلكس على مواطنه كريستيانو رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون يورو.

وسيدفع اتلتيكو مدريد 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي إضافة لستة ملايين فوائد والباقي متغيرات للاعب.

مانستي يضم الإسباني رودريغو

هذ وأعلن نادي أتلتيكو مدريد عن دفع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الشاب رودريغو هيرنانديز ويبلغ 70 مليون يورو بهدف ضمه لكتيبة بيبي غوارديولا.

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