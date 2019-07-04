رياضة

اتلتيكو مدريد يضم فلكس ويتخلى عن هيرنانديز

04/07/2019

اتلتيكو مدريد يضم فلكس ويتخلى عن هيرنانديز

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضم الموهبة البرتغالية جواو فلكس قادمًا من بنفيكا في أغلى صفقة بتاريخ الروخي بلانكوس.
وأكد ثاني الليغا أن فلكس صاحب ال19 عامًا وقع على عقد لمدة سبعة مواسم وهو سيرتدي الرقم سبعة الذي كان يرتديه الفرنسي انطوان غريزمان.
وسيدفع اتلتيكو 138 مليون يورو للفريق البرتغالي ومتغيرات للاعب.
ليصبح فلكس رابع أغلى لاعب في العالم بعد اليرازيلي نيمار والفرنسي كليان إمبابي والبرازيلي فيليبي كوتينيو.
وتفوّق فلكس على مواطنه كريستيانو رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون يورو.
وسيدفع اتلتيكو مدريد 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي إضافة لستة ملايين فوائد والباقي متغيرات للاعب.

مانستي يضم الإسباني رودريغو
هذ وأعلن نادي أتلتيكو مدريد عن دفع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الشاب رودريغو هيرنانديز ويبلغ 70 مليون يورو بهدف ضمه لكتيبة بيبي غوارديولا.

إقرأ المزيد في: رياضة

فوز الجزائر على كولومبيا بثلاثية وسقوط المغرب أمام الغابون

16/10/2019

فوز الجزائر على كولومبيا بثلاثية وسقوط المغرب أمام الغابون
كشف قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي"

16/10/2019

كشف قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي"
لبنان يفوز على سيريلانكا بثلاثية ومعتوق الهداف التاريخي للمنتخب

15/10/2019

لبنان يفوز على سيريلانكا بثلاثية ومعتوق الهداف التاريخي للمنتخب
أوكرانيا تهزم البرتغال وتبلغ نهائيات اليورو

15/10/2019

أوكرانيا تهزم البرتغال وتبلغ نهائيات اليورو
انفنتينو ينهي زيارته للبنان

15/10/2019

انفنتينو ينهي زيارته للبنان
الحكمة يطيح بالهومنتمن

15/10/2019

الحكمة يطيح بالهومنتمن
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني