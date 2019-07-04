04/07/2019

انظروا اليها تحترق...

استعار المغردون من الإمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عبارة "انظروا اليها تحترق.." ليغردوا عن عن انتفاضة يهود "الفالاشا" في الكيان الصهيوني الغاصب.. فتصدر وسم "#اسرائيل_تحترق المراتب الاول.

وتجدر الإشارة إلى ان العنصرية التي ظهرت بالأمس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تكشف زيف وكذب هذا الكيان وتبجحه بالديموقراطية فيما هو يمارس أبشع انواع العنصرية ضد أهل الأرض الفلسطينيين.. ومن استجلبهم من بلاد العالم ليحتلوا مكانهم في أرضهم.

هي تحترق وستحترق بنار عنصريتها وحقدها على كل البشر من غير الصهاينة.

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