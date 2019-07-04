04/07/2019

خيبة أمل في كيان العدو بسبب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" كيان العدو يشعر بخيبة أمل بسبب التعيين المتوقع لوزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، وزيرًا لخارجية الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الصحيفة أن "بوريل سيخلف وزيرة الخارجية الحالية فيدريكا موغريني، التي كانت شخصية لا تحظى بشعبية في "تل أبيب" بسبب دعمها العنيد لإيران والاتفاقية النووية معها، ولقيادتها لخطّ مؤيّد للفلسطينيين".

وبحسب الصحيفة، كانت "تل أبيب" تأمل بعد انتخابات البرلمان الأوروبي والتي تم خلالها تعزيز المعسكر اليميني، حدوث تحوّل في السياسة الخارجية نحو اليمين. ومع ذلك، فإن انتخاب الزعماء الأوروبيين لبوريل وزيرا للخارجية وتعيينات أخرى تدل على أن التعاطف مع إيران والفلسطينيين سيستمرّ إلى جانب خط معاد للولايات المتحدة و"إسرائيل".

ولفتت الصحيفة الى أن بوريل ينتقد "إسرائيل" بشدة، وقد اقترح قبل حوالي عام أن يعترف الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه من جانب واحد بالدولة الفلسطينية.



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