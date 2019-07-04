04/07/2019

عملية خانيونس تهز وحدة النخبة الإسرائيلية من جديد.. استقالة قائد قسم العمليات الخاصة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن قائد قسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال والقائد السابق لوحدة "سيرت متكال" العميد "ج" استقال، على خلفية فشل عملية التسلل شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة قبل أشهر.

وقالت الصحيفة إن "استقالة العميد "ج" جاءت بطلب من رئيس الأركان أفيف كوخافي، لاستبداله بالعميد "أ"، بعد ان اثار فشل العملية غضبه".

وبحسب الصحيفة، "أراد رئيس الأركان إجراء إصلاحات بقسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات، وذلك بعد فشل العملية الخاصة، وقد طلب قبل شهرين، من القائد السابق لقسم العمليات الخاصة بـ"أمان"، أن يحل بدلًا من العميد "ج"، الذي لم يرض عن ذلك، واستقال بشكل غاضب".

وتمت الموافقة على استقال العميد "ج"، وسينهي خدمته العسكرية في 1 آب/أغسطس القادم، بعد أن كان من المفترض أن تنتهي في آذار/مارس العام المقبل.

ولفتت الصحيفة الى أن العميد "أ" الذي سبق ان شغل منصب قائد قسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية، تم استدعاؤه عدة مرات بالسابق، من أجل إصلاح الإخفاقات بالوحدة الاستخباراتية الخاصة.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من كشف مجموعة صهيونية تسلّلت إلى قطاع غزة عدة أيام، وجرى اشتباك مسلح مع المقاومة شرقي خانيونس، أسفر عن استشهاد قائد في "كتائب القسام"، فيما انسحبت المجموعة الإسرائيلية تحت غطاء من الطيران الحربي، وأصيب قائد المجموعة.

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