04/07/2019

قائد حرس الثورة: سياسات العدو فشلت ميدانيًا

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن قوات التعبئة في إيران ستذلّ المستكبرين.

وفي كلمة له اليوم، قال سلامي: "لقد تمكن الشعب الايراني اليوم من إحباط سياسات الاعداء المعقدة والمركبة وذات الأوجه المتعددة والشبيهة ببيت العنكبوت"، مضيفًا إن "الشعب الايراني يقف اليوم بكل شموخ ووعي أمام سيناريو عالمي سعى خلاله العدو الى وضع كل ايران تحت ضغوط اقتصادية ونفسية واستخباراتية"، وتابع "الشعب الايراني يقف شامخا في هذه المواجهة في ظل التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية".

وشدّد على أن إيران ترى فشل سياسات العدو ميدانيا وهزيمة القوى العظمى اليوم ماثلة للعيان تماما وقد تم قطع جميع الطرق أمام العدو، كانوا يريدون تخويفنا بالحرب واثاروا حربا نفسية واقتصادية الا ان الشعب الايراني بصموده قد ادخل اليوم رعب الحرب الى قلوب الاعداء".





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