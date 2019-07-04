04/07/2019

السودان: المجلس العسكري يوافق على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين

وافق المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي.

وكان المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير قد استأنفوا المفاوضات المباشرة أمس الأربعاء سعيًا للاتفاق على تشكيل حكومة مدنية انتقالية.

وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات إن جولة المفاوضات الأولى حققت تقدمًا، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات اليوم الخميس.

ولم يعلن لبات أيّة تفاصيل تتعلق بعدد المعتقلين الذين سيُطلق سراحهم.

وبدأت المباحثات المباشرة في الخرطوم بين وفدي المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ممثلين بأربعة أعضاء لكل وفد بحضور الوسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الوساطات الدولية بين الطرفين، إثر توقف المفاوضات بعد فض الاعتصام الذي كان المتظاهرون يقيمونه أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وطالبت قوى الحرية والتغيير بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الحملة الأمنية التي تزامنت مع فض الاعتصام.

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