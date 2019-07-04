04/07/2019

التلوّث يُصيب 12 موقعاً على طول الساحل اللبناني

في تقريره السنوي، عرض المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية تقريرًا يُظهر مدى تلوث الشاطئ اللبناني ونوعية المياه فيه، وذلك بناء على فحوصات مخبرية دورية ومنتظمة أُجريت من أيار/مايو 2017 حتى أيار 2019 عبر عيّنات شهرية من 25 محطة.

المركز راقب بشكل شهري الحالة البكتيرية لمياه الشاطئ اللبناني الممتدّ من العريضة شمالًا حتى الناقورة جنوبًا، وقدّم رسومًا بيانية لنتائج تحاليل المعادن الثقيلة (فناديوم ورصاص ونحاس وكادميوم) في رسوبيات عدد من الشواطئ وفي بعض الأحياء البحرية (سمك وصدفيات) المأخودة من عدة أماكن للإضاءة على الحالة الصحية للأحياء البحرية الصالحة للاستهلاك البشري.

واتبع المركز في إعداد تقريره معايير عالمية توصي بها منظمة الصحة العالمية (guidelines for safe recrecreational water environments WHO2002 من أجل تصنيف مياه الشاطئ حسب نسبة 95th pervcentile من مؤشرات التلوث البكتيري للعقديات والقولونيات البرازية.

وعرض التقرير الحالة الصحية للمحطات المعتمدة في أخذ العيّنات، ويمكن تلخيصها بما يلي:

** عكار - شمال لبنان:

حالة المياه:

- ملوثة

- لا تصلح للسباحة

- الشاطئ غير مؤهل لارتياده

(*) المعاينة الميدانية تظهر تراكم النفايات الصلبة المختلفة على كامل مساحته.

** المنية - شمال لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- تصلح لاستقبال رواد البحر والسباحة

(*) المعاينة الميدانية تظهر ان الشاطئ لا تغمره النفايات الصلبة.

** الميناء جزيرة عبد الوهاب / طرابلس - شمال لبنان:

حالة المياه:

- ملوثة

- لا تصلح للسباحة

(*) المعاينة الميدانية اظهرت وجود نفابات صلبة منتشرة على الصخور.

** المسبح الشعبي / طرابلس - شمال لبنان:

حالة المياه:

- ملوثة جدا

- لا تصلح للسباحة

(*) المعاينة الميدانية أظهرت وجود أكثر من مصبّين رئيسيين للصرف الصحي بالإضافة إلى تراكم النفايات الصلبة على رماله.

** الملعب البلدي / طرابلس - شمال لبنان:

حالة المياه:

- جيدة

- صالحة للسباحة

(*) المعاينة الميدانية اظهرت تراجع تصنيف هذا الشاطئ من جيد جدا عام 2018 إلى جيد عام 2019.

** أنفة / دير الناطور - شمال لبنان :

حالة المياه:

- جيدة

- صالحة للسباحة

(*) المحطة كانت قد صُنّفت منذ أعوام بالجيدة جدا، وكانت تعتبر من أنظف النقاط على الشاطئ اللبناني، لكنها لم تحافظ على مستواها العام الماضي.

** الهري / شمال لبنان:

حالة المياه:

- حذرة

- احتمال وجود تلوث كيميائي

(*) يقع الشاطئ على مقربة من أحد أكبر معامل الإسمنت ما يجعله عرضة بشكل مستمر لعدد غير محدد من الملوثات الكيميائية المضرة بصحة الإنسان.

** كوبّا- سلعاتا - شمال لبنان:

حالة المياه:

- ملوثة جدا (تلوث كيميائي)

- غير صالحة للسباحة

(*) يقع الشاطئ بمحاذاة معمل "كيمياويات سلعاتا" ما يجعل تأثره مباشرا بمخلفات المعمل الكيميائية.

**البترون / الحمى - شمال لبنان :

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

(*) تعدّ هذه المحطة مرجعا للمقارنة مع بقية المحطات والمواقع، بحسب المركز الوطني لعلوم البحار.

** جبيل / البحصة - جبل لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

** الشاطئ الرملي / جبيل - جبل لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

(*) تسيطر على الشاطئ منتجعات سياحية خاصة، إلا ان بلدية جبيل قدمت مبادرة لإيجاد منفذ للعامة على الشاطئ خارج المسابح الخاصة.

** الفيدار - جبل لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

(*) تراجع تصنيف هذا الموقع من جيد جدا في 2018 إلى جيد في العام 2019

** العقيبة/نهر إبراهيم - جبل لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

(*) إمكانية حدوث تغيرات فجائية في نوعية مياه الشاطئ، وذلك لقربها من مصب نهر إبراهيم وعدد من المجمعات السياحية ومرفأ العقيبة للصيادين.

** طبرجا - جبل لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

(*) تحوي المنطقة مصبا كبيرا للمياه الآسنة، مما يجعل الشاطئ بمنأى نسبياً عن التأثير المباشر للتلوث، إلا ان هناك توقعات بحدوث تغييرات مفاجئة في نوعية مياهه.

** جونيه/ المعاملتين - جبل لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

(*) نوعية المياه في هذ الشاطئ آخذة بالتحسن.

** الضبية - جبل لبنان:

حالة المياه:

- ملوثة جدا

- لا تصلح للسباحة

- الشاطئ تغمره النفايات الصلبة

(*) مياه الصرف الصحي مخلوطة بمياه الأمطار تصب على الشاطئ من حين إلى آخر، بالإضافة إلى وجود كميات من النفايات الصلبة على طول الشاطئ.

** انطلياس/مصب نهر انطلياس - جبل لبنان:

حالة المياه:

- ملوثة جدا

- لا تصلح للسباحة

- الشاطئ غير مؤهل لارتياده

(*) اظهرت الدراسات وجود مستويات عالية من التلوث الكيميائي خاصة على مستوى الرسوبيات.

** عين المريسة (بين مرفأ الصيادين الجديد والريفييرا) - بيروت :

حالة المياه:

- جيدة

- صالحة للسباحة

** المنارة / أسفل منارة بيروت - بيروت:

حالة المياه:

- ملوثة جدا

- لا تصلح للسباحة

** الرملة البيضاء - بيروت :

حالة المياه:

- ملوثة جدا

- لا تصلح للسباحة

** الدامور / شاطئ الدامور - جبل لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

(*) تحيط بالشاطئ عوامل بيئية غير نظيفة لكون نهر الدامور يصب فيه، إلا ان معدلات نسب التلوث البكتيري منخفضة.

** الرميلة / دير المخلص - جنوب لبنان:

حالة المياه:

- حذرة

تتراكم النفايات الصلبة من بلاستيك ونايلون ومعادن ودواليب وغيرها على الرمال.

** الشاطئ الشعبي / صيدا - جنوب لبنان:

حالة المياه:

- موقع حرج

- السباحة فيه غير آمنة

نسبة التلوث ارتفعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه العام الماضي.

** الصرفند - جنوب لبنان:

حالة المياه:

- موقع حرج

- السباحة فيه غير آمنة

(*) تتزايد في الموقع نسب المفايات الصلبة التي تأتي من مطامر عشوائية قريبة.

** شاطئ المحمية الطبيعية / صور - جنوب لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

** شمال مرفأ الناقورة / الناقورة - جنوب لبنان:

حالة المياه:

- جيدة جدا

- صالحة للسباحة

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