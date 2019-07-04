منوعات

السمنة وخطورتها.. هذا ما تسبّبه..

04/07/2019

السمنة وخطورتها.. هذا ما تسبّبه..

وجد علماء بريطانيون أن السمنة من الأسباب الكبيرة التي يمكن أن تؤدي للإصابة بالعديد من أنواع السرطان مقارنة بتدخين السجائر.

وتبيّن أن الوزن الزائد يسبب الآلاف من حالات سرطان الأمعاء والكلى والكبد، بمعدل أكبر من السجائر كل عام.

وعلى الرغم من أن التدخين هو السبب الرئيس للسرطان الذي يمكن الوقاية منه، لكن عدد المدخنين يتراجع بينما ترتفع معدلات السمنة.

ونُشرت هذه الإحصاءات من قبل المؤسسة الخيرية البريطانية "كانسر ريسيرتش أوك" في خضم حملة تركز على زيادة الوعي بمخاطر السمنة.

وكشفت هذه المؤسسة أن نحو 1900 حالة إصابة بسرطان الأمعاء، تنجم عن السمنة بمعدل أكبر من التدخين في المملكة المتحدة سنويًا.

كما أن زيادة الوزن بشكل خطير تسبب 1400 حالة إصابة إضافية بسرطان الكلى، و460 حالة إصابة بسرطان المبيض و180 إصابة بسرطان الكبد، بدرجة أعلى من التدخين.

وقالت ميشيل ميتشل، الرئيسة التنفيذية لـ "كانسر ريسيرتش أوك" إن العلماء حددوا حتى الآن أن السمنة تسبب 13 نوعًا من السرطان، ولكن الآليات ليست مفهومة تمامًا.

وتدعو الجمعية الخيرية إلى تقييد العروض الترويجية للأطعمة والمشروبات غير الصحية، لتجنب ارتفاع معدل الإصابة بالسمنة.

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