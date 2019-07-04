04/07/2019

خطة أميركية دولية لحماية ناقلات النفط في مضيق هرمز

أشار موقع "ماكلاتشي" إلى أن الإدارة الأميركية أعدت خطة لحماية ناقلات النفط في مضيق هرمز من أي "تهديد إيراني"، وذلك عبر مواكبة أو مرافقة السفن التي تمر عبر المضيق بمساعدة دولية.

ونقل الموقع عن مسؤولين في البيت الأبيض و"البنتاغون" أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لتشكيل "موكب ائتلافي" من أجل تأمين النقل البحري عبر مضيق هرمز"، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يضغط من أجل تفعيل الخطة.

وأوضح أن الخطة تنصّ على تشكيل تحالف تقوده واشنطن من أجل تقديم مساهمة مالية أو مادية، وذلك باعتبار الولايات المتحدة الدولة الاولى المنتجة للنفط في العالم، وعدم حاجتها للنفط الذي يمر عبر منطقة الخليج.

وأضاف الموقع أن المسؤولين الأميركيين ضغطوا على دولٍ حليفة للمشاركة بهذه الخطة، وذلك خلال قمة دول العشرين التي عقدت في اليابان وخلال ورشة المنامة التيتناولت عرضا اقتصاديا لأولى خطوات تطبيق ما يسمى بـ"صفقة القرن".

كما نقل عن مسؤولين إثنين أميركيين أن ترامب غَضِب من قادة الدول التي لم تتهم إيران بالوقوف وراء الهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج، خصوصا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبه.

وبحسب الموقع، أكد مسؤول عسكري أميركي بدء إجراء محادثات حول إمكانية قيام البحرية الأميركية بمواكبة السفن العابرة لمضيق هرمز، مضيفا أنه "لم يجري أي تغيير بهذا الإتجاه حتى الآن وأنه من غير المتوقع اتخاذ اي خطوات وشيكة".

وأشار مسؤول بريطاني مطلع إلى أن لندن تعمل عن كثب مع شركائها من أجل "إعادة الأمن البحري في الخليج"، فيما لفت مسؤول فرنسي إلى أن باريس تبذل كل ما في وسعها من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

ونقل الموقع عن المسؤول العسكري الأميركي أن الولايات المتحدة تدرس خيارات مثل "حماية السفن العابرة وليس فقط مواكبتها".

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