اليمن

خلال أسبوعين.. سلاح الجو اليمني يسقط 7 طائرات تجسّس للعدوان 

04/07/2019

خلال أسبوعين.. سلاح الجو اليمني يسقط 7 طائرات تجسّس للعدوان 

أعلن مصدر في الدفاع الجوي اليمني لموقع قناة "المسيرة" إسقاط الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أمس الأربعاء طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق جبل الدود في جيزان، ليرتفع عدد الطائرات الحربية المسقطة والتابعة لقوى العدوان إلى 7 خلال أسبوعين.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شرق الدود محققةً إصابات موفقة.

وفي ما يلي عدد الطائرات المعادية التي تم إسقاطها خلال الأسبوعين:

ـ إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في الشرفة في نجران بتاريخ 19 حزيران/يونيو.

ـ إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان خرقت الهدنة وقامت بتنفيذ مهمة عدائية في أجواء منطقة الفازة في الحديدة بتاريخ 21 حزيران/يونيو.

ـ إسقاط طائرة تجسسية في منطقة المزرق في مديرية حرض في محافظة حجة بتاريخ 22 حزيران/يونيو.

ـ إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان قبالة السديس في نجران بتاريخ 23 حزيران/يونيو.

ـ إسقاط طائرة تجسسية للعدو شمال شرق مديرية الدريهمي في الحديدة جراء خرقها للهدنة وقيامها بتنفيذ مهمة عدائية بتاريخ 27 حزيران/يونيو.

ـ إسقاط طائرة تجسسية شرق جبل النار قبالة جيزان بتاريخ 28 حزيران/يونيو.


 

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