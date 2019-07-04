04/07/2019

فيروس خطير يفتك بجنود الاحتلال في لواء "كفير"

أصيب عشرات الجنود الصهاينة في لواء "كفير" بفيروس خطير خلال التدريبات العسكرية.

الحدث وفق إعلام العدو أدى إلى وقف التدريبات إلى أن يتعافى الجنود من هذا الفايروس.

ووفقا للقناة 12 الاسرائيلية، فإن الحديث يدور عن فيروس خطير تسبب بأوجاع كبيرة وأعراض خطيرة كالغثيان والقيئ للجنود الذين أصيبوا به خلال التدريبات.

ونقل الجنود المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما تم عزل العشرات من هؤلاء الجنود خوفا من انتقال الفيروس لجنود آخرين.

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