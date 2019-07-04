04/07/2019

الخطوات التالية في "صفقة العار" تُعلن الأسبوع المقبل

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير أن الولايات المتحدة، ستعلن خلال الأسبوع القادم عن الخطوات التالية في صفقة القرن الخاصة بنسف القضية الفلسطينية، متهمًا الفلسطينيين بارتكاب "خطأ تاريخي" بمقاطعة ورشة البحرين الاقتصادية، حسب تعبيره.

وقال كوشنير، بعد أسبوع على ورشة البحرين التطبيعية "سنعلن الأسبوع القادم عن الخطوات المقبلة (ضمن صفقة القرن) وسنواصل المضيّ قدمًا".

وأكد كوشنير أن الهدف من ورشة البحرين كان وضع خطة اقتصادية للمنطقة، يمكن تطبيقها في سياق حل سياسي، مشيرًا إلى أنه لا نية للاستمرار في هذه الاستثمارات قبل أن يكون هناك تقدم على المسار السياسي، على حدّ قوله.

وتابع: "الرئيس ترامب يحب أبو مازن شخصيا، وإذا وافق الفلسطينيون على التحدث معنا، فسوف يجدون فرصة وإمكانية لحل الصراع، دون إضاعة الكثير من الوقت"، وفق زعمه.

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