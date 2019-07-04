العالم

برلماني أردني يدعو لتفجير خط نقل الغاز الإسرائيلي لبلاده

04/07/2019

برلماني أردني يدعو لتفجير خط نقل الغاز الإسرائيلي لبلاده

دعا النائب الأردني طارق خوري إلى تفجير خط ينقل الغاز من الأراضي المحتلة إلى بلاده، وطالب بتوقيع "ميثاق شرف" لمنع مرور هذا الغاز في الأراضي الأردنية.

جاء ذلك خلال مشاركة خوري في مؤتمر نظمته كتلة الإصلاح النيابية، الممثلة لجماعة "الإخوان المسلمون" في الأردن، حول اتفاق الغاز الذي وقعه الأردن مع كيان العدو قبل 3 سنوات.

واقترح خوري "توقيع ميثاق شرف، يقضي بأن كل واحد حر في الأردن، يضحي بروحه وبأولاده لأجل تفجير أي خط غاز يمر داخل الأراضي الأردنية"، وتابع: "نكون كلنا مشروع شهداء ونوقع ميثاق شرف، أن خط الغاز هذا لن نسمح له بالمرور بأي سنتيمتر من الأراضي الأردنية".

ووقع كيان العدو مع الأردن في أيلول/ سبتمبر 2016،  اتفاقا بـ10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري، اعتبارا من 2020، ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في آذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري، بدءا من كانون الثاني/يناير 2017.

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