منوعات

عودة خدمات وسائل التواصل الاجتماعي للعمل بعد تعطّل مفاجئ 

04/07/2019

عودة خدمات وسائل التواصل الاجتماعي للعمل بعد تعطّل مفاجئ 

أبلغ مستخدمون في أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا عن تعطل في خدمات "فايسبوك" و"واتس أب" والرسائل المباشر على "تويتر" ومشاكل في التواصل عبر واتساب وإنستغرام.

وذكرت العديد من التقارير لمستخدمين يشتكون من هذا الانقطاع عدم قدرة تلك المواقع على تحميل الصور ومقاطع الفيديو.

وفي هذا السياق، نقلت قناة "بي بي سي" البريطانية عن متحدث باسم "فايسبوك" قوله إنهم كانوا يعملون على إعادة الخدمات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وقال موقع "تويتر" في تغريدة "نواجه حاليا بعض المشاكل في تسليم الرسائل المباشرة والتنبيهات ونعمل على إصلاح الخلل وسنوافيكم بمجرد طرح تحديث لكم..نعتذر عن الإزعاج".

وبحسب موقع "تومز غايد" المعني بشؤون التقنية فإن موقع "داون ديتيكتور" الذي يتتبع مشاكل مواقع الويب أظهر وجود طفرة كبيرة في المشكلات عبر بعض أكبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، والتي بلغت ذروتها مساء الأربعاء.

وتقدم مستخدمو موقع "فايسبوك" بأكثر من 7500 تقرير للإبلاغ عن مشاكل في خدمة التواصل الاجتماعي الشهيرة، في حين أبلغ مستخدمو إنستغرام عن أكثر من 14 ألف مشكلة في تطبيق مشاركة الصور.

ولم يتّضح في البداية سبب انهيار مواقع التواصل الاجتماعي التي عانى منها أيضا مستخدمون في الوطن العربي، لكن موقع "فايسبوك" قال بعد حل المشكلة: "خلال إحدى عملياتنا للصيانة الدورية، أحدثنا مشكلة تجعل من الصعب على بعض الناس تحميل أو إرسال الصور والمقاطع المصورة".

وقد عادت الخدمات للعمل بشكل طبيعي بعد ساعات من تعطلها ليل أمس الأربعاء، لكن مثل هذا الخلل وآلاف الشكاوى التي أبلغت عنه يُظهر القدر الكبير الذي بات يعتمد فيه الناس على تلك المواقع في حياتهم اليومية. 

 


 

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