لبنان

لقاء في عين التينة جمع بري والحريري وجنبلاط بحث التطورات السياسية والامنية

03/07/2019

لقاء في عين التينة جمع بري والحريري وجنبلاط بحث التطورات السياسية والامنية

عقد مساء اليوم لقاء في عين التينة ضم رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد الاجتماع الذي استمر حتى العاشرة ليلا.

وبعد اللقاء صدر البيان الآتي: "بدعوة من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لقاء ضم، اضافة الى الرئيس بري دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد بك جنبلاط".

واشار الى أن "اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيسين بري والحريري والنائب السابق جنبلاط جرى فيه عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والامنية، اضافة الى الخطوات الآيلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الاهلي".

واكدت مصادر المجتمعين ان "ما اعترى العلاقات بين الجانبين من شوائب في المرحلة السابقة تم تبديدها وباتت من الماضي".

 

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