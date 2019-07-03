03/07/2019

840 رحلة جوية تتحدى التحذيرات الأميركية وتعبر الأجواء الإيرانية

في ظل الحظر الأميركي المفروض على إيران، تعبر مئات الرحلات الجوية الأجنبية الأجواء الإيرانية يومياً، كما يزداد الطلب على عبور الأجواء بعد انحسار التوترات الأخيرة في المنطقة.



المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية سياوش أمير مكري، أوضح اليوم الأربعاء "أن الرحلات الجوية عبر أجواء إيران شهدت انخفاضا على مدى عدة أيام بعد تحذيرات من إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية على أثر إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأمريكية، إلا أن 840 رحلة عادت بعد انحسار التوترات في المنطقة"، لافتاً "إلى أن شركات الطيران تدرك سلامة أجواء إيران، وجدواها الاقتصادية وقصر المسافة، لذلك عادت حركة الطيران لوضعها الطبيعي مجددا"، متوقعا أن يعود حجم الرحلات لما كان عليه قبل شهر.



وشدد مكري على أن إيران لم تفاوض أية شركة طيران أجنبية لإقناعها بالتحليق في الأجواء الإيرانية، فضلا عن أنها لم تقدم أية محفزات لهذه الشركات.

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