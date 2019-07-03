03/07/2019

عملية نوعية للجيش اليمني غرب السديس وإحباط هجوم للعدوان في مربع الحماد

فجّر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الأربعاء آلية عسكرية محملة بمرتزقة العدوان السعودي بعبوة ناسفة في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وكانت وحدة القناصة في الجيش واللجان قد تمكنت يوم أمس من قنص 4 من المرتزقة بالتزامن مع استهداف تجمعاتهم في جبهة حام بمديرية المتون بذات المحافظة.

وفي نجران قتل عدد من مرتزقة الجيش السعودي وجرح آخرون فجر اليوم إثر عملية للجيش واللجان على مواقعهم غرب السديس، هذا في وقت كانت المدفعية فيه تستهدف تجمعات العدوان قبالة السديس، ما أدى الى احتراق خيامهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكانت وحدة الهندسة في الجيش واللجان أيضًا دمرت آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في مربع الحماد أثناء إحباط تقدم لهم بمشاركة الطيران الحربي وكبدوهم خسائر مادية وبشرية، هذا في وقت تم فيه تدمير آلية محملة بعناصر الغزو السعودي بعبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل من عليها.

بعيدًا عن محاور اقتتال الجيش اليمني والعدوان السعودي، نشبت مواجهات دامية بين مرتزقة العدوان من رجال القبائل الجنوبية في شوراع منطقة الأشراف جنوب مدينة مأرب قتل فيها نائب مدير أمنها العقيد مجاهد مبخوت بن عبود الشريف مع عدد من أبناء القبائل الموالية له.‎

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