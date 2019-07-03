لبنان

بنت جبيل تودع السيد محمد علي فضل الله

03/07/2019

بنت جبيل تودع السيد محمد علي فضل الله

شيعت مدينة بنت جبيل وجوارها السيد محمد علي فضل الله، شقيق الراحل الكبير العلامة السيد محمد حسين فضل الله، إلى مثواه الأخير وسط حداد وإقفال عام.

وبعدما أمّ السيد علي فضل الله الصلاة على الجثمان، انطلق موكب التشييع الحاشد من المسجد الكبير في المدينة مخترقًا شوارعها، وصولًا إلى جبانتها، حيث وُوْري الفقيد في الثرى.

شارك في التشييع شخصيات علمائية ونيابية واجتماعية وثقافية وبلدية وحشود شعبية.

وكان السيد علي فضل الله وآل فضل الله قد واصلوا تقبل التعازي في باحة مسجد الإمام الحسنين (ع) في حارة حريك.

وشهدت باحة الحسنين وفوداً حاشدة من المعزين الوزراء والنواب والمسؤولين السياسيين، وفاعليات اجتماعية وحزبية.

كذلك تلقى السيد علي فضل الله برقية تعزية من الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت الشيخ محمد حسن اختري.‎

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