03/07/2019

السودان: قوى الحرية تلجأ للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري

وافقت قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم على إجراء مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أعلنت في السابق رفضها لأي حوار مباشر معه دون تطبيق عدة شروط، في خطوة مفاجئة مع زيادة دعوات الحوار التي أطلقتها العديد من الجهات الإقليمية.

وقالت قوى الحرية والتغيير "قبلنا التفاوض المباشر بعد تحقيق مطالب أهمها الجدول الزمني".

ووصل اليوم الأربعاء إلى الخرطوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.

من جهتها، كانت بعثة الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة إلى السودان قد سلمت المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير دعوة لعقد مفاوضات لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل المجلس السيادي، والحكومة الانتقالية.

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