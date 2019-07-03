لبنان

 الرئيس بري عن حادثة الجبل: المعالجة تكون بترابط السياسة والأمن والقضاء 

03/07/2019

 الرئيس بري عن حادثة الجبل: المعالجة تكون بترابط السياسة والأمن والقضاء 

نوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالجهود التي تقوم بها لجنة المال، وقال "أصبحنا قاب قوصين أو أدنى من إنجاز الموازنة".

وخلال لقاء الاربعاء النيابي، لفت الرئيس بري الى أن الموازنة أُحيلت كأرقام إلى المجلس النيابي ولا يعني أن المجلس ملزم بالبصم عليها وهو حريص على دوره التشريعي والرقابي".

الرئيس بري تطرق الى أحداث الجبل، فاعتبر أن ما حصل يعالج بترابط السياسة والأمن والقضاء مع بعضها البعض.

كذلك تحدث الرئيس بري عن ملف ترسيم الحدود، مشيرًا أن هناك بندين لا يزالين عالقين الأول المتعلق بمسألة التلازم بين البر والبحر والثاني بتبديل كلمة رعاية إلى كلمة ضيافة.

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