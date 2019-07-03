لبنان

الرئيس عون عن حادثة الجبل: على الجميع تحمّل مسؤولياته

03/07/2019

الرئيس عون عن حادثة الجبل: على الجميع تحمّل مسؤولياته

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن في "لبنان دولة يجب ان تحافظ على هيبتها، وفيه قضاء يتولى حماية المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين والمجرمين"، معتبرا انه "ازاء ما حصل في منطقة الجبل يوم الاحد الماضي، على الجميع ان يتحمل مسؤوليته".

واشار الرئيس عون الى ان "الحرب على الفساد عملية مستمرة"، داعيا جميع اللبنانيين الى "معاونة الدولة ومؤسساتها القضائية والرقابية في ما تقوم به لمكافحة الفساد والفاسدين"، لافتا الى ان "كل الملفات يجب ان تفتح لتحقيق الاصلاح المنشود والتجاوب مع رغبات الناس وآمالهم في دولة تحفظ لهم حقوقهم وتدافع عن مصالحهم".

واكد رئيس الجمهورية انه "بعد اقرار مشروع قانون الموازنة، يصبح لبنان على السكة الصحيحة"، محذرا من "مطلقي الشائعات الذين يعمدون الى تخريب لبنان بدلا من التشجيع على الصمود في ظل الازمات الكبيرة التي توالت علينا".

وHعرب الرئيس عون عن تفاؤله بـ"القدرة على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض مسيرة الدولة"، وقال: "اذا لم نحترم حرية الاخر والاختلاف في الرأي وحرية المعتقد، تسقط جمهوريتنا التي تقوم على هذه الركائز الثلاث، وهي ايضا العوامل التي تؤدي الى رقي الشعوب وتقديم الانماء والبناء لها".

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله قبل ظهره اليوم في قصر بعبدا نقيب اطباء بيروت البروفسور شرف ابو شرف مع اعضاء مجلس النقابة لمناسبة انتخابهم.

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