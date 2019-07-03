لبنان

فرنجية: الأمن السياسي أهمّ من الأمن المباشر

03/07/2019

فرنجية: الأمن السياسي أهمّ من الأمن المباشر

أكد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية أنه "يجب أن يكون لدينا مسؤولية وطنية ووعي لأن الأمور ممكن أن تفلت في أي لحظة"، مضيفًا أن "على المسؤولين في الدولة أن يستوعبوا الكل فالدولة القوية تستوعب الكل".

وعقب مشاركته في اجتماع مجلس المطارنة الموارنة في بكركي، أضاف فرنجية: "النفوس هدأت بعد انتخاب الرئيس عون ولا يجب أن نعود الى الحقد".

ودعا فرنجية الدولة لتقوم بواجباتها وأن تنزع الحقد من النفوس، معتبرًا أن بكركي هي المرجعية الصالحة لتطمئنة النفوس.

وقال فرنجية: "الامن السياسي أهمّ من الأمن المباشر".

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