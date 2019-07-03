03/07/2019

الأنصار يعود للتفاوض مع المعتوق

غاب قائد المنتخب الوطني حسن معتوق عن اليوم الثاني من تمارين المنتخب التي جرت على ملعب بيروت البلدي، تحت إشراف الروماني ليفيو جوبيتاريو لأسباب خاصة.

وحسب المعلومات فإن المعتوق عقد اجتماعًا مع رئيس نادي الأنصار نبيل بدر، الذي عاود فتح الخطوط بهدف ضم نجم النجمة السابق للأخضر الطامح للظفر بلقب الدوري بعد غياب لسنوات.

الانصار يمنح حسين إبراهيم استغناءه

وكانت إدارة نادي الأنصار منحت لاعب الوسط حسين إبراهيم استغناءه ليصبح لاعبًا حرًا بإمكانه الإنتقال إلى أي فريق يريد.

هل تحصل مبادلة بين النجمة والساحل

بموازاة ذلك، جرت جولتا مفاوضات بين وفدين من ناديي النجمة وشباب الساحل بهدف إبرام صفقة تبادلية بين الفريقين.

ويطمح النجمة لضم حسن كوراني. ويجري الحديث عن قرب الاتفاق على صفقة تشمل انتقال الحارس علي حلال إلى النبيذي لقاء رحيل الحارس أحمد تكتوك إلى كتيبة محمود حمود.

البرازيليان لويس وبابلو يخضعان للتجربة مع الاخاء

وكان وصل فجر الأربعاء المدافع البرازيلي لويس كرفالو وصانع الألعاب بابلو بيروس للخضوع للتجربة مع نادي الأخاء الأهلي عاليه، تمهيدًا لضمهما للفريق الجبلي في حال نالا موافقة المدير الفني عبد الوهاب أبو الهال.

وكان باستقبال اللاعبين مدير الفريق الجبلي محمد الرفاعي، ومن المتوقع ان يخوض اللاعبين مباريات كأس النخبة التي أوقعت القرعة الأخاء في مجموعة صعبة إلى جانب النجمة والأنصار.

أدمون شحادة يغيب عن تدريبات السلام

الى ذلك، غاب المهاجم أدمون شحادة عن تدريبات فريقه السلام زغرتا التي افتتحها الثلاثاء استعدادًا لكأس التحدي تحت إشراف المدير الفني الأردني الجديد نهاد سقار.

ولم يتم استدعاء المهاجم الموهوب لتمارين الفريق الشمالي الذي يخوض مفاوضات مع النجمة بهدف انتقال شحادة إلى الفريق النبيذي.

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