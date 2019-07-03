عين على العدو

مسؤول سابق في استخبارات العدو: نترقّب ردّ إيران في ظلّ التصعيد مع الولايات المتحدة‎

03/07/2019

مسؤول سابق في استخبارات العدو: نترقّب ردّ إيران في ظلّ التصعيد مع الولايات المتحدة‎

قال الرئيس السابق لقسم الأبحاث في شعبة الإستخبارات الاسرائيلية العميد إحتياط يوسي كوبرفاسر إن "إيران تواصل تحدي "إسرائيل" في سوريا، ونحن نردّ بسرعة على كل تطور"، وأضاف "لدى إيران ثلاثة أهداف أساسية في سوريا": وهي إنشاء بنية تحتية تسمح بتقوية حزب الله عبر نقل وسائل قتالية من إيران عبر سوريا أو تصنيع سلاح في سوريا ولبنان، وتشكيل بنية تحتية تسمح بتهديد "إسرائيل" من داخل الأراضي السورية، وتطوير قدرات لضرب "إسرائيل" من منطقة الجولان.

وبحسب ما نقل عنه موقع "ميدا" الاسرائيلي، رأى كوبر فاسر أن "حافزية الإيرانيين للعمل في سوريا تزداد بسبب الضغط الأميركي"، وتابع "الإيرانيون يريدون إعداد قدرات لضرب "إسرائيل" في حال التصعيد مع الولايات المتحدة، ولذلك هم مصمّمون أكثر من المعتاد على تشكيل البنية التحتية العسكرية في سوريا".

وأردف "قبل كل شيء، في كل ساحة هناك قواعد لعبة خاصة بها، ولا يمكن العمل في غزة كما نعمل في سوريا لأن الثمن لتغيير الواقع في "الجنوب" سيكون كبيرًا جدًا. حاليًا، لا يوجد في الحقيقة رغبة بالتورط بتصعيد في "الجنوب" لأن معظم الإنتباه موجه نحو الشمال. الأمر الأساسي الذي يحصل في الشرق الأوسط هو الضغط الأميركي على إيران وردّ طهران، وهذه هي الأهمية الأساسية ولذلك يجب على "تل أبيب" أن تكون متيّقظة".

إقرأ المزيد في: عين على العدو

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎

16/10/2019

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎
غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو

16/10/2019

غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو
جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎

16/10/2019

جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎
القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 

16/10/2019

القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 
شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"

15/10/2019

شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"
"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس

15/10/2019

"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني