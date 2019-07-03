العالم

الإمام الخامنئي: الدفاع عن مظلومي فلسطين واليمن واجب

03/07/2019

الإمام الخامنئي: الدفاع عن مظلومي فلسطين واليمن واجب

أكد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي لدى استقباله صباح اليوم المعنيين بشؤون الحج، أن "الدفاع عن المظلومين كاليمن وفلسطين هو عمل سياسي، وهو ذات التعاليم الإسلامية وهو واجب والبراءة من المشركين فريضة"، مشيرا إلى انه "من الأخطاء الجسيمة التي يمكن ان يرتكبها البعض هي الدعوة إلى عدم تسييس الحج".

وقال الإمام الخامنئي إن "تكريس الوحدة أمر سياسي والدفاع عن الشعب الفلسطيني ومظلومي العالم الإسلامي عين التعاليم الإسلامية "، مضيفا إن الحج هو تجلٍّ للعبوديّة والخشوع وينطوي على عوامل اجتماعية كالوحدة والأخوّة والتلاحم وهو استعراض للأخلاق".

وانتقد سماحته من يعتبرون الحج مجرد مناسك عبادية، قائلًا إن "الحج عمل سياسي وتكليف ديني لكنهم عندما يمنعون هذه التحركات السياسية إنما يمنعونها بسياسة مناهضة للدين"، مشدّدًا على أن "مسؤولية جسيمة تقع على عاتق الذين يتولون إدارة مناطق الحج من بينها ضمان أمن الحجيج".

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