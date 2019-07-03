منوعات

شيلي والأرجنتين تشهدان كسوفًا كليًا للشمس

03/07/2019

شيلي والأرجنتين تشهدان كسوفًا كليًا للشمس

شهدت دولتا شيلي والأرجنتين كسوفًا كليًا للشمس لمدة أربع دقائق و32.8 ثانية أمس، وهو الثاني عشر في قائمة كسوفات هذا القرن، وسيكون الموعد التالي في كانون الأول/ ديسمبر من العام المقبل في تلك الدولتين، إضافة الى جمهورية كيريباتي وجزر بولنيزيا.

ووفق الحسابات الفلكية، فإن الباحثين كان أمامهم أمس أربع دقائق و32.8 ثانية فقط لرصد تلك الهالة خلال مرحلة الكسوف الكلي.

وبدأ الكسوف بدأ جزئيًا إذ شوهد في هذه المرحلةبمعظم دول أميركا الجنوبية وشرق أوقيانوسيا والمحيط الباسيفكي، واستمر في مرحلتيه الجزئية والكلية نحو أربع ساعات وست وخمسين دقيقة.

هذا ولم تشاهد المنطقة العربية هذا الكسوف في أيّ من مراحله.

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