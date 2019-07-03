03/07/2019

الاحتلال يواصل حملات اعتقال الفلسطينيين بالضفة الغربية‎

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت فجر اليوم 15 فلسطينيًا بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما هدمت جرافات الاحتلال منشآت زراعية وسكنية ببلدة مسافر يطا قضاء الخليل.

وقال جيش الاحتلال في بيان لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 15 شابًا بحملة مداهمات واقتحامات بالضفة وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ضياء أبو عكر عقب اقتحام منزله في مخيم عايدة.

وأما في محافظة الخليل، فتشت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في يطا وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من محل تجاري، إضافة إلى اقتحام قرية الريحية، كما انتشرت قوات راجلة محتلة في عدد من الأحياء السكنية خاصة في منطقة الحاووز وحي عيصى، وشرعت جرافات عسكرية بهدم عدد من المنشآت الفلسطينية في منطقة مسافر يطا.

وتصنف سلطات الاحتلال منطقة مسافر يطا، ضمن مناطق (ج)، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الأمنية والمدنية.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال داهموا عمارة السخل في قباطية واقتحموا شقة واعتقلوا الشاب أحمد اشتية زكارنة وفتشوا منزل ذويه.

وبالإنتقال الى محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد عدنان الكنش، بعد دهم منزله وتفتيشه بقرية جفنا، كما داهمت تلك القوات عددًا من المنازل في حيي بطن الهوى والطيرة بمدينة رام الله وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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