03/07/2019

السفير الأمريكي يحتفل بعيد استقلال بلاده في القدس المحتلة

احتفلت الولايات المتحدة الاميركية أمس بعيد استقلالها الـ 243، وذلك لأول مرة منذ احتلال فلسطين وذلك في مدينة القدس، حيث أقيم احتفال حضره السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ورئيس الوزراء اصلهيوني بنيامين نتنياهو، وحوالي ألف شخص.

صحيفة "إسرائيل هيوم" أشارت الى أن فريدمان ونتنياهو أثنيا في كلمتيهما على قرار الرئيس ترامب"التاريخي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، حسب تعبيرهما.

وممّا قاله فريدمان في الاحتفال "هذا هو أعظم احتفال بالاستقلال على الإطلاق"، فيما صرّح نتنياهو بأن "التحالف مع الولايات المتحدة في ذروته.. عرف عن الاستخبارات والتعاون: الولايات المتحدة ليس لديها حليف أفضل".

من جهة ثانية، شكر نتنياهو الحكومة البحرينية لاستضافتها الورشة الاقتصادية الأسبوع الماضي، وهاجم الفلسطينيين لعدم تعاونهم مع ما أسماه "المبادرة الأمريكية للسلام".

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