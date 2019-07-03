03/07/2019

مجدّدًا.. بيرتس يتزعّم رئاسة حزب "العمل" الإسرائيلي‎

أعلن حزب العمل الإسرائيلي عن نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس، وأظهرت فوز وزير الحرب الأسبق عمير بيرتس برئاسة الحزب، وذلك للمرة الثانية في تاريخه خلفا لآفي غباي المُستقيل.

وولد رئيس "الهستدروت" السابق (الاتحاد العمالي) عمير بيرتس (67 عاما) في المغرب، وسبق له ان كان نائبا لرئيس حكومة العدو ووزيرا للحرب أثناء عدوان تموز 2006 على لبنان.

وهذه هي المرة الثانية التي يتولى بيرتس هذا المنصب، إذ سبق له أن انتُخب رئيسا لـ"حزب العمل" في العام 2005، مع العلم أن غباي هو من أصول مغربية أيضا.

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