عين على العدو

للمرة الثانية هذا الأسبوع: صافرات إنذار خاطئة في "غلاف غزة‎"

03/07/2019

للمرة الثانية هذا الأسبوع: صافرات إنذار خاطئة في "غلاف غزة‎"

ذكر موقع والاه الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوّت صباح اليوم الأربعاء في مستعمرة سديروت وإيفيم الواقعتين في "غلاف غزة".

وأفاد جيش الاحتلال أن "الأمر يتعلق بصافرات إنذار خاطئة".

وأضاف الموقع أن هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تطلق فيها صفارات الإنذار، بعد أن دوّت يوم الإثنين الماضي عن طريق الخطأ في مستوطنة "ناحل عوز".

وبحسب الموقع، سُمعت الصافرات في الوقت الذي أجرت فيه حركة حماس تجربة على إطلاق صواريخ بإتجاه البحر.

ولفت الموقع الى أنه قبل يومين أكد مصدر في قيادة تنسيق نشاطات حكومة العدو الصهيوني في المناطق الفلسطينية أنه تقرر إعادة 20 زورق صيد للفلسطينيين إلى قطاع غزة تمت مصادرتهم مؤخرًا.

واشار الموقع الى أنه وبتوصية من سلاح البحر وأجهزة أمنية إسرائيلية أخرى، تقرر نقل الزوارق عبر معابر الحدود البرية، وذلك لتقليل الخطر على جنود جيش الإحتلال خشية من رد أو إطلاق نيران من السواحل.

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