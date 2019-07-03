العالم

مجلس الشيوخ الأميركي يطالب بتفسير أسباب استبعاد السعودية من قائمة دول تجنيد الأطفال

03/07/2019

مجلس الشيوخ الأميركي يطالب بتفسير أسباب استبعاد السعودية من قائمة دول تجنيد الأطفال

وجّه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي رسالة لوزير الخارجية مايك بومبيو طالبوه فيها بتفسير قراره استبعاد السعودية من قائمة الدول المعروفة بتجنيد الأطفال، في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2019.

وجاء في رسالة الشيوخ أن الاستبعاد جاء في وقت تم فيه وضع السعودية على القائمة السوداء للدول التي فشلت في معالجة مسألة الاتجار بالبشر، ما يتعارض مع ما هو منصوص عليه في قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008.

وأضافوا أن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر أدرج معلومات بشأن ما ورد عن تجنيد السعودية للأطفال، وأنها مولت وارسلت قوات إلى اليمن استخدمت قاصرين في القتال.

وأكد الشيوخ أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية التأكد من أن المساعدة الأميركية لا تدعم تجنيد الأطفال.

وسبق أن قدمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية معلومات للأمم المتحدة عن تجنيد الأطفال في اليمن، بعد أن أثار تقرير للصحيفة ردود فعل كبيرة وقوية.

وقالت الصحيفة إنه بعد نشر تقريرها عن اليمن تلقت طلبا للحصول على معلومات من الفريق الرسمي لخبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الذي يقدم المشورة لمجلس الأمن بشأن حالة النزاع.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون آسيا مارك فيلد إن هناك تقارير تشير إلى أن 40% من جنود قوات العدوان السعودي الإماراتي في اليمن هم من الأطفال، بينما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى مقتل مئات منهم خلال السنوات الأربع الماضية في اليمن.

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