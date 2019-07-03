03/07/2019

"اليونيسكو" تضم القدس القديمة للتراث المهدد بالخطر

ضمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" منطقة القدس القديمة إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، فيما استبعدت موقع مهد ولادة النبي عيسى (ع) في بيت لحم من القائمة.

وقالت الـ"يونيسكو" في موقعها الرسمي أمس الثلاثاء إن لجنة التراث العالمي المجتمعة حاليا في باكو عاصمة أذربيجان اتخذت هذا القرار بناء على "جودة الأعمال التي أنجزت في كنيسة المهد، ولا سيما أعمال ترميم السقف وأبواب وواجهات الكنيسة الخارجية ولوحات الفسيفساء الجدارية".

كما رحبت اللجنة بالتراجع عن مشروع إقامة نفق تحت ساحة المهد، وكذلك باعتماد خطة لصون الموقع.

وبجانب الكنيسة التي شيدت عام 339، يشمل الموقع كنائس وأديرة يونانية ولاتينية وأرثوذكسية وفرنسيسكانية وأرمنية، إضافة إلى عدد من الأجراس والحدائق المتنوعة الممتدة على طول طريق الحجاج.

وكانت الـ"يونيسكو" أدرجت الموقع الذي يبعد نحو 10 كيلومترات عن القدس على قائمة التراث العالمي، وكذلك قائمة التراث المعرض للخطر عام 2012 نظرا لتدهور حالة الكنيسة آنذاك.

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني سفيان القضاة، إن لجنة التراث تبنت أمس الثلاثاء بالإجماع مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق بين الأردن ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.

وتواصل لجنة التراث العالمي اجتماعاتها في باكو حتى العاشر من تموز/يوليو، للنظر في طلبات ضم 35 موقعا جديدا إلى قائمة التراث العالمي، ومراجعة حالة 166 موقعا مدرجا بالفعل في القائمة.

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