02/07/2019

بوتين يوعز لشويغو بكشف تفاصيل مقتل 14 بحارا على متن غواصة روسية

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزير دفاعه سيرغي شويغو، الثلاثاء، بالتوجه إلى مدينة سيفيرومورسك، للوقوف شخصيا على التحقيقات بمقتل 14 بحارا روسيا نتيجة حريق شب على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية.

وطلب بوتين من شويغو التوجه إلى مكان وجود الغواصة المنكوبة في قاعدة للبحرية الروسية، "من أجل الاستماع إلى تقرير وإرشاد لجنة (التحقيق) لكشف أسباب هذه المأساة بصورة تامة"، وأضاف: "أرجوكم تقديم تقرير لي شخصيا بعد عودتكم".

بوتين الذي قدم التعازي لأهالي البحارة، خاطب وزير الدفاع الروسي قائلا "ليست سفينة عادية، فكلانا يعلم أنها سفينة مخصصة للأبحاث العلمية وطاقمها ذو كفاءات مهنية عالية. بناء على تقاريركم الأولية، فمن بين الـ 14 قتيلا، سبعة برتبة لواء بحري واثنان مقلدان وسام بطل روسيا. إنها خسارة كبيرة بالنسبة لأسطولنا ولجيشنا عموما".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن 14 بحارا لقوا مصرعهم، الاثنين، جراء حريق اندلع على متن غواصة مخصصة لدراسة أعماق المياه وقيعان البحار لصالح القوات البحرية الروسية. وذكر البيان أن الحادث وقع في مياه روسيا الإقليمية، دون الخوض في التفاصيل.

وأضاف البيان أن العمل جار لمعرفة ملابسات الحادث وأن القائد العام للقوات البحرية شخصيا هو الذي يشرف على التحقيق.

من جهتها، أوردت لجنة التحقيقات الروسية أن محققين عسكريين بدأوا تحريا تمهيديا في حادث مقتل البحارة الـ 14، مضيفة أن قرارا قضائيا سيتم اتخاذه بناء على نتائج التحري.

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