16/11/2021

فوز وهمي للامارات على لبنان وكوريا إلى الصّدارة مؤقتًا

سرق المنتخب الإماراتي فوزا خياليًا أمام مضيفه اللّبناني بهدف خلال اللّقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب صيدا ضمن فعاليات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من التّصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهّلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفي وقتٍ غاب الجمهور عن اللقاء، حضر فريق أمني إماراتي مدجّج بالسلاح لحماية المنتخب الإماراتي الذي منحه الحكم ركلة جزاء خيالية قبل خمس دقائق من النهاية نجح علي مبخوت بترجمتها لهدف في مرمى الحارس مصطفى مطر الذي كان غالبية فترات اللّقاء في عداد الجمهور.

وعلى الرّغم من الخسارة الظالمة للمنتخب اللّبناني الذي قدم أداءً مميّزًا أطبق فيه على خصمه ونجح بتهديد مرماه طوال اللّقاء عبر ربيع عطايا الذي لعب أساسيًا وصنع الخطر،بالإضافة لكرة سوني سعد وأخرى لقاسم الزين وثالثة لمحمد حيدر ورابعة لعمر شعبان الذي كاد أن يكسب ركلة جزاء في اللّحظات الأخيرة إلّا أنّ حكم اللّقاء الأسترالي تغاضى عن لمسة يد واضحة لصالح رجال المدرب هاشيك.

وتجمّد رصيد لبنان عند خمس نقاط متراجعا للمركز الرابع بينما ارتقى المنتخب الإماراتي للمركز الثالث بست نقاط.

ولحساب المجموعة نفسها اعتلى المنتخب الكوري الجنوبي مؤقّتا الصدارة بفوزه على مضيفه العراقي بثلاثية أحرزها سونغ وسون ويونغ في الدقائق 33 - 74 - 80 ليرفع المنتخب الكوري رصيده إلى 14 نقطة في القمّة بينما تجمد رصيد العراق عند أربع نقاط في المركز الخامس.

وضمن منافسات المجموعة الثانية حافظ المنتخب السعودي على صدارته بفوزه الصّعب على مضيفه الفيتنامي بهدف صالح الشهري ليرفع الأخضر رصيده إلى 16 نقطة في القمّة.

وأهدر المنتخب الأسترالي نقطتين بتعادله مع نظيره الصيني بهدف لهدف ليرفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 11 نقطة.

مصر إلى الدّور الإفريقي الحاسم المؤهل لمونديال قطر

إلى ذلك حجز المنتخب المصري مقعداً في الدّور الإفريقي الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 بفوزه الصّعب على الجابون بهدفين لهدف عبر محمد مجدي أفشة وبوينغ خطأ في مرماه.

وتعادلت ليبيا مع أنغولا بهدف لهدف.



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