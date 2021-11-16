فلسطين

الجعبري.. الرجل الذي هندس صفقة تبادل وفاء الأحرار

16/11/2021

الجعبري.. الرجل الذي هندس صفقة تبادل وفاء الأحرار

 

حركة المقاومة الإسلامية ـ حماسفصائل المقاومة الفلسطينية

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&nbsp;الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية

30/11/2021

 الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية

30/11/2021

الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة

29/11/2021

الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها

29/11/2021

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها
رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين

28/11/2021

رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين
الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له

28/11/2021

الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له
التغطية الإخبارية
وزير الإعلام: لبنان كله يتعرض للمؤامرة ولست سببًا في تعطيل الحكومة
وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ستتخذ إجراءات للحفاظ على توازن السوق و"أوميكرون" يفرض علينا الحذر
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم

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