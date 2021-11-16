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فلسطين
16/11/2021
الجعبري.. الرجل الذي هندس صفقة تبادل وفاء الأحرار
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس
فصائل المقاومة الفلسطينية
إقرأ المزيد في: فلسطين
30/11/2021
الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
30/11/2021
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
29/11/2021
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
29/11/2021
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها
28/11/2021
رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين
28/11/2021
الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له
التغطية الإخبارية
21:49
وزير الإعلام: لبنان كله يتعرض للمؤامرة ولست سببًا في تعطيل الحكومة
21:46
وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ستتخذ إجراءات للحفاظ على توازن السوق و"أوميكرون" يفرض علينا الحذر
21:24
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
21:24
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات
21:23
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
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