لبنان

الهيئة العليا للإغاثة في الجنوب: متابعة للحرائق وحجمها الكارثي

16/11/2021

الهيئة العليا للإغاثة في الجنوب: متابعة للحرائق وحجمها الكارثي

 

 

لبنانالحرائقالهيئة العليا للاغاثة

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وزير الإعلام: لبنان كله يتعرض للمؤامرة ولست سببًا في تعطيل الحكومة
وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ستتخذ إجراءات للحفاظ على توازن السوق و"أوميكرون" يفرض علينا الحذر
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم

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