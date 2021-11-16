16/11/2021

عباس يجتمع برئيس الشاباك للتنسيق أمنيًا

أفادت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الشاباك رونن بار اجتمع في الأيام الماضية برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، حيث تحدث معه عن التنسيق الأمني في الضفة الغربية وعن سبل الترتيبات في قطاع غزة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات لبار مع جهات مختلفة في المنطقة منذ توليه منصبه.

وبحسب الصحيفة، فإن بار أجرى يوم الاحد الماضي أول زيارة مع وفد أمني الى مصر، حيث التقى رئيس المخابرات هناك عباس كامل.

ومن بين جملة أمور، ناقش الجانبان الوضع في قطاع غزة. وقبل ذلك اجتمع بجهات استخبارية رفيعة المستوى في الأردن.

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